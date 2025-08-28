День знаний — 2025
В Белом доме ушли от ответа на вопрос о вооруженном конфликте с Венесуэлой

В Белом доме отказались уточнить, применят ли США военных против Венесуэлы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась ответить на вопрос о возможном использовании США военных против Венесуэлы. Во время брифинга она подчеркнула, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готов на разные меры для предотвращения поставок наркотиков в страну. Ливитт добавила, что Вашингтон не считает правительство Николаса Мадуро в Венесуэле легитимным.

Я не буду опережать президента [Дональда Трампа] в том, что касается каких-либо военных действий или касающихся этого вопросов, — сказала Ливитт.

Ранее газета The Financial Times сообщила со ссылкой на источники, что восемь американских военных кораблей направились к берегам Венесуэлы. В издании отметили, что на борту находятся тысячи военнослужащих. Известно, что ВМС США задействовали ракетные эсминцы, десантный корабль и ударную подлодку.

До этого Мадуро отдал приказ о переброске военных в приграничные с Колумбией регионы для отражения возможной агрессии со стороны Соединенных Штатов. Речь идет о 15 тысячах бойцов мужского и женского пола.

