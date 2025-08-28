США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны FT: восемь американских военных кораблей направились к берегам Венесуэлы

Восемь американских военных кораблей направились к берегам Венесуэлы, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. В издании отметили, что на борту находятся тысячи военнослужащих. Известно, что ВМС США задействовали ракетные эсминцы, десантный корабль и ударную подлодку.

ВМС США направили в регион как минимум семь кораблей. Также <…> была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка, — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что у берегов Венесуэлы уже находятся эсминцы USS Jason Dunham и USS Gravely. Кроме того, пять из восьми военных судов, которые направили ВМС США, имеют крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о переброске военных в приграничные с Колумбией регионы для отражения возможной агрессии со стороны США. Речь идет о 15 тысячах бойцов мужского и женского пола.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о всесторонней поддержке усилий властей Венесуэлы по защите национального суверенитета. Глава внешнеполитического ведомства выразил солидарность с руководством республики в условиях усиливающегося внешнего давления на Каракас.