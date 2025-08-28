День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 12:11

США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны

FT: восемь американских военных кораблей направились к берегам Венесуэлы

Фото: US Navy/via Globallookpress.com/Global Look Press

Восемь американских военных кораблей направились к берегам Венесуэлы, сообщила газета The Financial Times со ссылкой на источники. В издании отметили, что на борту находятся тысячи военнослужащих. Известно, что ВМС США задействовали ракетные эсминцы, десантный корабль и ударную подлодку.

ВМС США направили в регион как минимум семь кораблей. Также <…> была развернута атомная быстроходная ударная подводная лодка, — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что у берегов Венесуэлы уже находятся эсминцы USS Jason Dunham и USS Gravely. Кроме того, пять из восьми военных судов, которые направили ВМС США, имеют крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о переброске военных в приграничные с Колумбией регионы для отражения возможной агрессии со стороны США. Речь идет о 15 тысячах бойцов мужского и женского пола.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о всесторонней поддержке усилий властей Венесуэлы по защите национального суверенитета. Глава внешнеполитического ведомства выразил солидарность с руководством республики в условиях усиливающегося внешнего давления на Каракас.

США
ВМС США
Венесуэла
корабли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, во сколько обойдется пошив школьной формы
Бразилия показала своих участников на «Интервидении»
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 28 августа, фото, видео
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.