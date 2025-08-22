Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Лавров выступил с заявлением на фоне давления на Венесуэлу

МИД: Лавров поддержал усилия Венесуэлы по защите суверенитета

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о всесторонней поддержке усилий властей Венесуэлы по защите национального суверенитета, сообщает пресс-служба МИД РФ. Глава внешнеполитического ведомства в разговоре с вице-президентом южноамериканской страны Делси Родригес Гомес выразил солидарность с руководством республики в условиях усиливающегося внешнего давления на Каракас.

Лавров выразил солидарность с венесуэльским руководством и подтвердил всестороннюю поддержку его усилиям в деле защиты национального суверенитета и обеспечения институциональной устойчивости в условиях растущего внешнего давления на Каракас, — сказано в сообщении МИД России.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о проведении общенациональной переписи и мобилизации в боливарианскую милицию в ответ на угрозы со стороны США. Мероприятия пройдут 23 и 24 августа по всей территории страны. Глава государства призвал граждан присоединиться к Национальному плану защиты суверенитета для укрепления обороноспособности.

До этого СМИ сообщали о направлении американской военно-морской группировки к побережью Венесуэлы. В состав оперативного соединения вошли десантные корабли.

