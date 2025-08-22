Союзник России объявил мобилизацию из-за США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале общенационального процесса переписи и мобилизации в боливарианскую милицию из-за угрозы со стороны США, передает телеканал Venezolana de Televisión. Мероприятие пройдет 23 и 24 августа по всей территории страны. Глава государства призвал граждан присоединиться к Национальному плану защиты суверенитета и укрепить обороноспособность страны.

Как главнокомандующий я счел необходимым и своевременным, чтобы в субботу и воскресенье у нас состоялась большая кампания переписи и призыва всех ополченцев страны, всех резервистов страны и всех граждан, мужчин и женщин, которые хотят сделать шаг вперед, чтобы сказать империализму: довольно этих угроз, — сказал глава государства.

Ранее СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа направила военно-морскую группировку к побережью Венесуэлы в составе трех десантных кораблей. В оперативное соединение вошли USS San Antonio, USS Iwo Jima и USS Fort Lauderdale. Корабли должны достигнуть венесуэльских территориальных вод 24 августа. Официально миссия заявлена как операция по противодействию наркотрафику и преступным картелям. Однако источники в американской администрации не исключают, что одной из возможных целей может быть проведение наземных военных операций.