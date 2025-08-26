Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США Мадуро передислоцировал 15 тысяч солдат на случай конфликта с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отдал приказ о переброске военных в приграничные с Колумбией регионы для отражения возможной агрессии со стороны США, сообщает Bloomberg. Речь идет о 15 тысячах бойцов мужского и женского пола.

Президент Николас Мадуро в своем еженедельном телешоу подтвердил, что приказал направить 15 тысяч «хорошо вооруженных и обученных» мужчин и женщин в штаты Сулия и Тачира, — сказано в статье.

Известно, что в регион для борьбы с наркокартелями направляются три военных корабля США. На их борту находятся более 4000 моряков и морских пехотинцев. Американский лидер Дональд Трамп встревожил лидеров Латинской Америки, отдав, по некоторым данным, приказ Министерству обороны подготовиться к возможным военным операциям.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о всесторонней поддержке усилий властей Венесуэлы по защите национального суверенитета. Глава внешнеполитического ведомства выразил солидарность с руководством республики в условиях усиливающегося внешнего давления на Каракас.

