03 сентября 2025 в 14:04

Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии

Захарова обвинила Лондон в неонацизме из-за санкций против «Движения первых»

Те, кто отвечал за введение санкций в Великобритании, являются неонацистами, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову. Именно так дипломат отреагировала на ограничения против российской детской и молодежной организации «Движение первых».

Неонацисты, — сказала Захарова.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России заявила, что ненависть ко всему русскому навязана Италии извне. Она высказала мнение, что русофобия приводит к серьезным проблемам внутри самой республики. По словам дипломата, корни такого отношения к России восходят к периоду Второй мировой войны.

Отдельно Захарова заявила, что Москва считает недопустимым любое вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. По ее словам, Россия и Венесуэла поддерживают тесный контакт, а силовое давление и цветные революции должны остаться в прошлом. Захарова выразила солидарность с народом и правительством Боливарианской Республики.

Комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, Захарова заявила, что он периодически «переходит грань разумного и приличного», критикуя Москву. По ее мнению, называя Россию «хищником», Макрон оскорбил не только страну, но и ее народ. Дипломат подчеркнула, что настоящим хищником является сама Франция, напомнив о поддержке Парижем переворота на Украине в 2014 году и его роли в начале украинского конфликта.

