«Переходят грань приличного»: Захарова ответила на оскорбления Макрона Захарова заявила, что Макрон переходит все грани оскорблениями в адрес России

Президент Франции Эммануэль Макрон периодически переходит грань разумного и приличного, озвучивая критику по отношению к Москве, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она отреагировала на слова политика, назвавшего Россию «хищником». По мнению дипломата, этим Макрон оскорбил не только страну, но также ее народ, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим постоянно какие-то странные заявления президента Франции в отношении России. Иногда они переходят грань не просто разумного, а приличного, становясь какими-то низкопробными оскорблениями в адрес России и ее народа, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что настоящим хищником является сама Франция. Захарова напомнила, что украинский конфликт начался не без усилий Парижа. Кроме того, французские власти поддержали переворот на Украине в 2014 году.

Ранее Захарова констатировала, что принятый на Украине закон «Об основах политики национальной памяти» закрепляет неонацизм как государственную идеологию. По ее словам, закон вводит единый нарратив о формировании украинской идентичности и квалифицирует любое несогласие с этим как антиукраинскую пропаганду.