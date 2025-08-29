День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 15:17

В МИД объяснили, какую идеологию Украины закрепляет новый закон

Захарова: закон Украины закрепляет неонацизм как идеологию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Принятый на Украине закон «Об основах политики национальной памяти» закрепляет неонацизм как государственную идеологию, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, закон вводит единый нарратив о формировании украинской идентичности и квалифицирует любое несогласие с этим как антиукраинскую пропаганду.

На Украине введен новый оруэлловский закон «О национальной памяти». Киевский режим продолжает форсировать искусственное закрепление украинского общества на моноэтническом и антироссийском сознании. <...> Закон «Об основах государственной политики и национальной памяти украинского народа» развивает так называемое декоммунизационное законодательство и окончательно оформляет неонацизм в качестве базовой государственной идеологии, — заключила Захарова.

Она добавила, что закон запрещает оспаривать официальные мифы национал-радикалов, и любые исторические факты, которые не совпадают с ними, теперь могут рассматриваться как распространение недостоверной информации. По словам Захаровой, это касается, в частности, коллаборационизма на Западной Украине и событий вроде Хатыни.

Ранее Захарова заявила, что гарантии безопасности Украины не должны быть условием для переговоров. По ее словам, они должны стать закономерным результатом мирного урегулирования, основанного на устранении причин кризиса, что также гарантирует безопасность России.

Украина
Мария Захарова
законы
неонацизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российских водителей предупредили о серьезных изменениях с 1 сентября
Дочь бывшего сенатора от ХМАО живет в палатке под Парижем
Эпидемиолог оценил опасность завезенной в Россию лихорадки чикунгунья
В Южной Корее роботы заняли место внуков
Юрист напомнила о праве спилить мешающие ветки дерева с соседского участка
Падение из окна, смерть матери, затворничество: как живет Николай Ефремов
Ефремов бежал в Узбекистан: новинки кино 28 августа — 3 сентября
«Рычаги существуют»: политолог раскрыл, как Трамп может «продавить» Киев
Россиянам рассказали, какие двигатели повлекут за собой проблемы в ГАИ
В МИД РФ назвали главные темы для обсуждения на саммите ШОС
Безработного петербуржца задержали после разбойного нападения
В Госдуме ответили на слова об этноанклаве в российском регионе
Блогер рассказал страшные подробности похорон военных ВСУ
Глава округа в Пермском крае не сможет выходить из дома еще три месяца
Общественники призвали запретить продажу одного вида одежды в секс-шопах
Телескоп Уэбба зафиксировал уникальный состав зарождающейся планеты
Юрист напомнила россиянам о штрафах за разведение костров
Тяжелый внедорожник насмерть задавил ребенка в российском регионе
«Полное разочарование»: в Сети обсуждают концерт Кадышевой
Спасатели на вертолетах нашли заблудившегося в лесу пенсионера
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.