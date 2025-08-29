Принятый на Украине закон «Об основах политики национальной памяти» закрепляет неонацизм как государственную идеологию, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, закон вводит единый нарратив о формировании украинской идентичности и квалифицирует любое несогласие с этим как антиукраинскую пропаганду.

На Украине введен новый оруэлловский закон «О национальной памяти». Киевский режим продолжает форсировать искусственное закрепление украинского общества на моноэтническом и антироссийском сознании. <...> Закон «Об основах государственной политики и национальной памяти украинского народа» развивает так называемое декоммунизационное законодательство и окончательно оформляет неонацизм в качестве базовой государственной идеологии, — заключила Захарова.

Она добавила, что закон запрещает оспаривать официальные мифы национал-радикалов, и любые исторические факты, которые не совпадают с ними, теперь могут рассматриваться как распространение недостоверной информации. По словам Захаровой, это касается, в частности, коллаборационизма на Западной Украине и событий вроде Хатыни.

Ранее Захарова заявила, что гарантии безопасности Украины не должны быть условием для переговоров. По ее словам, они должны стать закономерным результатом мирного урегулирования, основанного на устранении причин кризиса, что также гарантирует безопасность России.