Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 19:58

Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье

Полковник Матвийчук: армия РФ наступает в Запорожье по руслу обмелевшего Днепра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военнослужащие применяют нетрадиционные тактические подходы при проведении наступательных операций в Запорожской области, сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В частности, подразделения ВС РФ активно используют обмелевшее русло Днепра для продвижения вглубь украинских позиций.

Украинцы сами взорвали Каховскую ГЭС. Днепр сбросил воды, и сегодня там, как говорится, курица может перейти вброд. Это, конечно, помогает нашим войскам, — рассказал Матвийчук в интервью aif.ru.

По его словам, обмелевшие участки реки позволяют технике и пехоте преодолевать водные преграды без необходимости наведения понтонных переправ или использования лодок. Такие благоприятные для переброски войск условия значительно ускоряет темпы наступления российских подразделений.

Военный эксперт отметил, что открытая местность лишает подразделение некоторых маскировочных элементов. В то же время он предположил, что российские бойцы, вероятно, используют для скрытного перемещения плавни и обширные заросли камыша, что позволяет им выходить на контролируемый ВСУ берег и заходить противнику во фланг.

Ранее Матвийчук сообщал, что украинские власти срочно покинули населенные пункты на правом берегу Херсонской области из-за успешных атак ВС России, эвакуировав лишь себя и бросив местных жителей. Военный эксперт также выразил уверенность в скором освобождении Херсона, подчеркнув стратегическую важность города для региона.

Запорожская область
армия России
Анатолий Матвийчук
эксперты
военная тактика
реки
наступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокурор Хабаровска утонула на популярном среди россиян курорте
«Папины дочки», отказ уезжать из РФ, машина на СВО: как живет Андрей Леонов
Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России с Кубой
Петербуржскую уличную певицу задержали за исполнение треков иноагентов
Пентагон пригрозил России новыми мерами из-за Украины
С РФ хотят взыскать €253 млн, дикие версии гибели Усольцевых: что дальше
Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье
Российский сенатор назвала главный залог счастливой семьи
Италия передумала выдавать ФРГ обвиняемого в подрыве «Северных потоков»
«Я скелет»: Погребняк показала страшные последствия врачебной ошибки
Новак объявил об обнулении пошлины на импорт бензина и дизеля
Военэксперт назвал возможные цели для ВС России после взятия Купянска
Военэкперт назвал сложности при взятии Славянско-Краматорской агломерации
В РФ не стали принимать закон об общении родителей и детей после развода
Топорнин: Макрону пришлось пойти левым на уступки
Финансист рассказал, стоит ли вкладывать деньги в золото
В возрасте 80 лет умер создатель культовых тем сериалов
«А может, вы любовники»: отчим пять лет насиловал дочь известной актрисы
Против украинских дронов придумали эффективный и недорогой способ борьбы
На Западе раскрыли, какой важный для Киева вопрос не обсуждался в Брюсселе
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.