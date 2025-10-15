Эксперт объяснил, как ВСУ помогают громить себя же в Запорожье

Российские военнослужащие применяют нетрадиционные тактические подходы при проведении наступательных операций в Запорожской области, сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В частности, подразделения ВС РФ активно используют обмелевшее русло Днепра для продвижения вглубь украинских позиций.

Украинцы сами взорвали Каховскую ГЭС. Днепр сбросил воды, и сегодня там, как говорится, курица может перейти вброд. Это, конечно, помогает нашим войскам, — рассказал Матвийчук в интервью aif.ru.

По его словам, обмелевшие участки реки позволяют технике и пехоте преодолевать водные преграды без необходимости наведения понтонных переправ или использования лодок. Такие благоприятные для переброски войск условия значительно ускоряет темпы наступления российских подразделений.

Военный эксперт отметил, что открытая местность лишает подразделение некоторых маскировочных элементов. В то же время он предположил, что российские бойцы, вероятно, используют для скрытного перемещения плавни и обширные заросли камыша, что позволяет им выходить на контролируемый ВСУ берег и заходить противнику во фланг.

Ранее Матвийчук сообщал, что украинские власти срочно покинули населенные пункты на правом берегу Херсонской области из-за успешных атак ВС России, эвакуировав лишь себя и бросив местных жителей. Военный эксперт также выразил уверенность в скором освобождении Херсона, подчеркнув стратегическую важность города для региона.