Раскрыто, почему украинская власть сбежала с правобережья Херсонщины

Украинские власти в срочном порядке покинули населенные пункты на правом берегу Херсонской области, спасаясь от непрекращающихся и успешных атак Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, чиновники эвакуировали лишь самих себя, бросив местных жителей на произвол судьбы.

Пока предпосылок для сдачи Херсона нет. ВС России активно ведет атаки. Я полагаю, что местная власть просто очень себя любит, поэтому она и убежала [с правобережья Херсонской области в Николаев]. При этом никаких мер для эвакуации мирного населения там не предпринимают. Я думаю, что в ближайшее время Херсон все-таки будет освобожден, потому что это наша точка. Он должен стать столицей нашей провинции, которая называется сегодня Херсонской областью, — пояснил Матвийчук.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская власть покинула правобережную часть Херсонской области и скрылась в Николаеве. Он также отметил, что ее представители бросили людей, отказавшись проводить эвакуацию.