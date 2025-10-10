Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 18:22

Сальдо заявил о бегстве киевской «власти» с правобережья Херсонской области

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

Киевская «власть» покинула правобережную часть Херсонской области и скрылась в Николаеве, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, ее представители также не занимаются эвакуацией жителей.

Киевская «власть» фактически покинула регион, скрываясь в Николаеве, и эвакуацией жителей не занимается, — заявил Сальдо.

Ранее Сальдо заявил, что на правом берегу Днепра осталось менее трети от прежнего населения, составлявшего около 500 тысяч человек. Он отметил, что большинство жителей уехали самостоятельно, без помощи киевских властей.

Вместе с тем Сальдо сообщил о потерях ВСУ в Херсонской области, составивших за неделю более 300 военнослужащих. По его данным, группировка войск «Днепр» уничтожила также восемь складов, 12 артиллерийских орудий и значительное количество техники противника.

Кроме того, Сальдо отметил, что жители подконтрольного Украине Херсона «не сломлены и ждут возвращения России». Он охарактеризовал обстановку в городе как тяжелую, отметив использование украинскими военными гражданской инфраструктуры для размещения техники и подразделений.

Украина
Херсонская область
Владимир Сальдо
власти
