Киевская «власть» покинула правобережную часть Херсонской области и скрылась в Николаеве, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, ее представители также не занимаются эвакуацией жителей.

Ранее Сальдо заявил, что на правом берегу Днепра осталось менее трети от прежнего населения, составлявшего около 500 тысяч человек. Он отметил, что большинство жителей уехали самостоятельно, без помощи киевских властей.

Вместе с тем Сальдо сообщил о потерях ВСУ в Херсонской области, составивших за неделю более 300 военнослужащих. По его данным, группировка войск «Днепр» уничтожила также восемь складов, 12 артиллерийских орудий и значительное количество техники противника.

Кроме того, Сальдо отметил, что жители подконтрольного Украине Херсона «не сломлены и ждут возвращения России». Он охарактеризовал обстановку в городе как тяжелую, отметив использование украинскими военными гражданской инфраструктуры для размещения техники и подразделений.