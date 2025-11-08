Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 05:05

Атака ВСУ на Саратов ночью 8 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Саратовскую область в ночь на субботу, 8 ноября. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли разрушения?

Что известно об атаке на Саратов ночью 8 ноября

Около 03:30 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовской областью прозвучало порядка 10 взрывов. По предварительным данным канала, это была попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT заявил, что системы противовоздушной обороны перехватили и сбили несколько воздушных целей.

Позднее губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале написал, что при атаке ВСУ на Саратовскую область пострадал, предварительно, один человек. По его словам, на месте работают экстренные службы.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно, пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — указал он.

Также на территории Саратовской области был введен режим угрозы атаки беспилотников.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 8 ноября

Силы ПВО Минобороны России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале местной администрации. Согласно предварительным данным, разрушений жилых зданий и человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказано в публикации.

Губернатор отметил, что все воздушные цели были своевременно уничтожены в небе над регионом. Специализированные ремонтные службы в настоящий момент занимаются восстановлением электроснабжения в населенных пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов.

Кроме того, над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. В результате успешного перехвата в небе были уничтожены украинские БПЛА.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники», — сказано в публикации.

В Железнодорожном округе зарегистрированы повреждения частных жилых строений. В настоящее время проводится уточнение всей информации о произошедшем инциденте.

Читайте также:

Наши повсюду! Главные успехи и сложности пророссийского подполья на Украине

ВСУ массово распродают западную помощь: что и почем уходит налево

ВСУ в шаге от катастрофы: зачем Зеленский врет о Красноармейске и Купянске

Саратов
атаки
ВСУ
БПЛА
Саратовская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мышь во сне — что предвещает сон о грызуне в доме
Домашний торт «Черепаха»: приготовьте сметанный крем правильно
Военный рассказал, как ВС РФ одолели бойцов ВСУ и продвинулись в тыл
Судно с россиянами NEKSU взяли на буксир у берегов Японии
ВСУ устроили массированную атаку на российский регион
Евросоюз подготовил план против якобы дезинформации от России
Назван размер средней пенсии по старости в России
Предстоящие новогодние праздники станут самыми длинными за 12 лет
Российские военные перехватили летающего курьера ВСУ
Атака ВСУ на Саратов ночью 8 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно
Мошенники придумали хитроумную схему с негативной налоговой историей
Автоэксперт рассказал, какой марке машин в России грозит забвение
Кабмин прокомментировал отключение России от мирового интернета
Соболенко пробилась в финал итогового турнира WTA
Одна страна планирует закупить американский СПГ на $600 млн
При атаке ВСУ на Саратов пострадал человек
Взрывы прогремели в двух городах Украины
Полная готовность: куда сбежит Зеленский после краха режима, что дальше
Паром из Трабзона проверяют в порту Сочи уже восемь часов
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана
Общество

Завтрак за 7 минут. Обалденная намазка на поджаренный хлеб — нужны яйца, плавленый сыр и сметана

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.