Атака ВСУ на Саратов ночью 8 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали Саратовскую область в ночь на субботу, 8 ноября. Что об этом известно, сколько пострадавших, есть ли разрушения?

Что известно об атаке на Саратов ночью 8 ноября

Около 03:30 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночном небе над Саратовской областью прозвучало порядка 10 взрывов. По предварительным данным канала, это была попытка атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

SHOT заявил, что системы противовоздушной обороны перехватили и сбили несколько воздушных целей.

Позднее губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале написал, что при атаке ВСУ на Саратовскую область пострадал, предварительно, один человек. По его словам, на месте работают экстренные службы.

«Есть повреждения в жилом секторе в Саратове. Предварительно, пострадал один человек. На месте работают все необходимые экстренные службы», — указал он.

Также на территории Саратовской области был введен режим угрозы атаки беспилотников.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе применения беспилотных летательных аппаратов. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 8 ноября

Силы ПВО Минобороны России успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале местной администрации. Согласно предварительным данным, разрушений жилых зданий и человеческих жертв в результате инцидента не зафиксировано.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказано в публикации.

Губернатор отметил, что все воздушные цели были своевременно уничтожены в небе над регионом. Специализированные ремонтные службы в настоящий момент занимаются восстановлением электроснабжения в населенных пунктах Киквидзенского, Урюпинского, Новониколаевского и Новоанинского районов.

Кроме того, над Курском сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. В результате успешного перехвата в небе были уничтожены украинские БПЛА.

«Над Курском сработала наша система ПВО. Над городом сбиты вражеские беспилотники», — сказано в публикации.

В Железнодорожном округе зарегистрированы повреждения частных жилых строений. В настоящее время проводится уточнение всей информации о произошедшем инциденте.

