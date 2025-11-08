Росреестр раскрыл число городов с двумя словами в названии Росреестр: в России насчитывается 44 города с названиями из двух слов

Согласно данным Росреестра, на территории России насчитывается 44 города с составными названиями, передает РИА Новости. Эти населенные пункты имеют официальные наименования, которые пишутся через дефис и состоят из двух слов.

Ранее Росреестр назвал населенные пункты России с самыми короткими названиями, состоящими из двух букв. Согласно данным Государственного каталога географических названий, в стране насчитывается более 50 таких топонимов.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выступил с предложением построить город-спутник Саяногорска в Сибири. По его словам, новый населенный пункт должен стать гордостью российских архитекторов.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что Самара является одним из самых красивых и самобытных городов Поволжья. Глава государства высказался об этом в рамках выступления на Международном форуме «Россия — спортивная держава». Лидер обратился к участникам события с приветствием.