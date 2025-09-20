Росреестр перечислил населенные пункты с названиями из двух букв

Росреестр перечислил населенные пункты с названиями из двух букв Росреестр: в России более 50 населенных пунктов имеют названия из двух букв

Росреестр назвал населенные пункты России с самыми короткими названиями, состоящими из двух букв, передает РИА Новости. Согласно данным Государственного каталога географических названий, в стране насчитывается более 50 таких топонимов.

Самыми распространенными короткими названиями являются: Ям (12 населенных пунктов), Яр (10 населенных пунктов), Ик (четыре населенных пункта) и Ыб (три населенных пункта). Два населенных пункта носят названия Ея (Краснодарский край) и Ук (Иркутская и Челябинская области). Особое место занимает поселок городского типа Яя в Кемеровской области, где одна буква повторяется дважды.

Ранее в Роскадастре сообщили, что не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия. Наиболее часто встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. По три раза повторяются названия сразу нескольких городов. Александровск есть в Пермском крае, Мурманской области и на территории Луганской Народной Республики.

До этого стало известно, что самым молодым городом России признана Ойсхара в Чеченской Республике. Статус города она получила в 2023 году в соответствии с региональным законом.