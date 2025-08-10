Назван самый молодой город России

Самым молодым городом России признана Ойсхара в Чеченской Республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росреестра. Статус города она получила в 2023 году в соответствии с законом Чеченской Республики.

Самый молодой город в Государственном каталоге географических названий — город Ойсхара, — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее Ойсхара имела статус поселка. Согласно закону от 15 декабря 2023 года, объекту был присвоен городской статус. Данные внесены в Государственный каталог географических названий, оператором которого является Роскадастр.

Ранее Росстат сообщил о росте реальных располагаемых доходов россиян в первом полугодии 2025 года на 7,8% в годовом выражении. Во втором квартале показатель увеличился на 7%, а в первом — на 7,2%. Одновременно ведомство зафиксировало рост реальных денежных доходов населения на 6,9% за полугодие и на 5,6% во втором квартале.

Вместе с тем в ФСБ раскрыли, что в первом полугодии 2025 года россияне совершили 13,7 млн поездок за границу, увеличив показатели на 7,8%. Наиболее популярными направлениями стали Турция, Абхазия и Казахстан, а среди туристических поездок лидировали Турция, ОАЭ и Египет. Всего на топ-10 стран пришлось 5,2 млн путешествий.