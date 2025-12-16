Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:48

Кадыров поделился кадрами удара по ВСУ после атаки на Грозный

Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, в котором запечатлен артиллерийский удар по позициям Вооруженных сил Украины. По его словам, это ответ на налет беспилотных летательных аппаратов на Грозный.

На первом этапе разведка с применением БПЛА точно установила расположение укреплений и огневых точек ВСУ. После этого по выявленным целям был нанесен эффективный артиллерийский удар, в том числе из залповых орудий, — отметил Кадыров.

В опубликованном ролике один из российских военнослужащих заряжает орудие. В нем также можно увидеть огонь по цели из полевого орудия.

Ранее Кадыров заявил, что не хотел бы жить до старости, несмотря на отличное здоровье. По словам главы республики, лучше покинуть мир, пока всеми любим.

Кадыров также заявил, что «сыт по горло» властью. При этом он отметил, что пойдет на выборы, если президент России Владимир Путин «предложит и народ поддержит». Глава Чечни заверил, что всегда будет верен служению народу. С этого пути, по его словам, он не свернет до конца своей жизни.

