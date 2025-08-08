Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 21:06

Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальные располагаемые доходы жителей России за I полугодие 2025 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, сообщили в Росстате. Речь идет о суммах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

По оценке ведомства, во II квартале 2025 года в сравнении с 2024 показатель вырос на 7%. К I кварталу 2025 года рост составил 7,2%. В Росстате также отметили увеличение реальных денежных доходов россиян в I полугодии 2025 года на 6,9%, во II квартале 2025 года — на 5,6%.

Ранее в Росстате заявили, что доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Уточнялось, что двумя годами ранее такой доход встречался почти вдвое реже, показатель составлял 17,4%.

Также по данным ведомства, Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются регионами с самыми высокими зарплатами. В пятерке лидеров также оказались Свердловская область и Татарстан. В соответствующем исследовании было задействовано 28,4 млн человек, работающих в 95,4 тысячи организаций.

Росстат
доходы
россияне
статистики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать, куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Не дай попить крови! Где водятся клещи и как защититься от их укуса?
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.