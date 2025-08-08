Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%

Реальные располагаемые доходы жителей России за I полугодие 2025 года выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году, сообщили в Росстате. Речь идет о суммах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

По оценке ведомства, во II квартале 2025 года в сравнении с 2024 показатель вырос на 7%. К I кварталу 2025 года рост составил 7,2%. В Росстате также отметили увеличение реальных денежных доходов россиян в I полугодии 2025 года на 6,9%, во II квартале 2025 года — на 5,6%.

Ранее в Росстате заявили, что доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников. Уточнялось, что двумя годами ранее такой доход встречался почти вдвое реже, показатель составлял 17,4%.

Также по данным ведомства, Москва, Санкт-Петербург и Московская область являются регионами с самыми высокими зарплатами. В пятерке лидеров также оказались Свердловская область и Татарстан. В соответствующем исследовании было задействовано 28,4 млн человек, работающих в 95,4 тысячи организаций.