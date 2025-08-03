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03 августа 2025 в 06:38

Росстат раскрыл, сколько россиян получают зарплату от 100 тысяч рублей

Росстат: треть работающих россиян получают зарплату от 100 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников, следует из материалов Росстата. Уточняется, что двумя годами ранее такой доход встречался почти вдвое реже, показатель составлял 17,4%, передает РИА Новости.

Так, в этом году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2% сотрудников, от 150 до 200 тысяч — 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей — 6,3%, а свыше этого — 1,5%. Кроме того, доходом от 80 до 100 тысяч рублей могут похвастаться 13,1% россиян.

Ранее Росстат сообщил, что количество сотрудников в Татарстане с зарплатой более 1 млн рублей в месяц достигло 777 человек. В частности, за последние два года их число увеличилось в 2,2 раза, а за десятилетие — в 7,4 раза.

До этого стало известно, что медианная зарплата (уровень дохода, при котором у половины работающих зарплата выше этого значения, у другой половины — ниже) в России выросла в 1,4 раза за последние два года и достигла 73,9 тысячи рублей. В 2023 году этот показатель находился на уровне 52 тысяч рублей. Самые большие зарплаты в России получают работники табачных производств. Их уровень дохода достигает 155 тысяч рублей.

Тем временем выяснилось, что правительство РФ проиндексирует размер заработной платы для отдельных категорий бюджетников на 7,6% с 1 октября. Речь идет о работниках федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, сотрудниках федеральных госорганов, а также гражданском персонале воинских частей.

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