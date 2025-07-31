Медианная зарплата в России достигла нового рекорда

Медианная зарплата в России выросла в 1,4 раза за последние два года и достигла 73,9 тысячи рублей, следует из данных Росстата. В 2023 году этот показатель находился на уровне 52 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Медианная зарплата — уровень дохода, при котором у половины работающих зарплата выше этого значения, у другой половины — ниже. Исследование проводили среди сотрудников 95 тысяч компаний, всего в нем поучаствовали 28,4 миллиона россиян.

Самые большие зарплаты в России получают работники табачных производств. Их уровень дохода достигает 155 тысяч рублей. Следом за ними идут сотрудники экстерриториальных организаций и органов — 135,2 тысячи рублей. Затем добыча полезных ископаемых — 127,6 тысячи рублей, информация и связь — 125,6 тысячи, финансовые и страховые компании — 118,3 тысячи.

Наиболее низкие зарплаты были зафиксированы в сфере образования — 50,5 тысячи рублей. Чуть больше получают работники культуры, спорта и развлечений — 51,9 тысячи рублей. Немногим выше доход у врачей и соцработников — 56,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что рост реальных зарплат в России, которые представляют собой средний начисленный доход с учетом инфляции, в мае 2025 года снизился до 4,2% в годовом выражении. В апреле показатель был выше — 4,6%.