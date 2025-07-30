Реальные зарплаты россиян неожиданно «забуксовали» после роста Росстат сообщил о замедлении роста реальных зарплат в России до 4,2%

Рост реальных зарплат (средняя начисленная с учетом инфляции) в России в мае 2025 года составил 4,2% в годовом выражении, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. В апреле показатель был выше — 4,6%.

По итогам января-мая 2025 года рост составил 3,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м. Среднемесячная начисленная заработная плата в мае достигла 99 422 рублей. В годовом выражении рост составил 14,5% без учета налогов и с учетом премий.

Ранее данные Росстата показали, что в 2025 году более 45 тысяч россиян получали ежемесячную зарплату выше 1 млн рублей. Эта цифра почти вдвое превысила показатель 2023 года, когда таких работников насчитывалось 24,4 тысячи.

Тем временем научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что несмотря на то, что в ближайшее время ожидается снижение ставок по ипотеке, позволить ее себе смогут далеко не все россияне. По его словам, чтобы купить жилье в кредит, человек должен зарабатывать более 300 тысяч рублей в месяц.