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30 июля 2025 в 07:56

Названо число россиян, получающих в месяц от 1 млн рублей

Росстат: число граждан с зарплатой от 1 млн рублей достигло 45 тысяч человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году более 45 тысяч россиян получали ежемесячную зарплату выше 1 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата. Эта цифра почти вдвое превысила показатель 2023 года, когда таких работников насчитывалось 24,4 тысячи.

Исследование охватило 28,4 млн сотрудников из 95,4 тыс. организаций. Малый бизнес при этом не учитывался.

Среди высокооплачиваемых работников 34 399 человек получали до 2 млн рублей, 5 728 — от 2 до 3 млн, а 5 301 сотрудник зарабатывал более 3 млн ежемесячно. Наибольшее количество миллионных зарплат зафиксировано в сфере информации и связи (9,9 тыс. человек), торговли (6,7 тыс.), обрабатывающей промышленности (6,3 тыс.) и финансового сектора (6,2 тыс.).

Доля россиян с зарплатой выше 1 млн рублей составила 0,16% от общего числа работников против 0,08% двумя годами ранее. В сообщении указывается, что такие зарплаты по-прежнему остаются исключением, а не правилом для большинства населения.

Ранее сообщалось, что в России впервые за последние 10 лет средний размер пенсий женщин оказался выше, чем у мужчин. По состоянию на 1 января 2025 года женщины, состоящие на учете в системе Соцфонда, получали в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

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Росстат
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