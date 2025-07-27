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27 июля 2025 в 12:13

Впервые за 10 лет изменилось соотношение мужских и женских пенсий

Росстат: средняя пенсия женщин в России впервые превысила пенсию мужчин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России впервые за последние 10 лет средний размер пенсий женщин оказался выше, чем у мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата. По состоянию на 1 января 2025 года женщины, состоящие на учете в системе Соцфонда, получали в среднем 23 249 рублей, тогда как мужчины — 23 028 рублей.

С 2015 года показатель среди мужчин оставался выше. Тогда пенсия у мужчин составляла 11 346 рублей, а у женщин — 10 663. В 2024 году разрыв также сохранялся: мужчины получали в среднем 20 854 рубля, женщины — 20 745 рублей.

Кроме того, Росстат обнародовал разницу в размере пенсий между горожанами и жителями сельской местности. По данным на 1 января 2025 года, в городах пенсионеры получали в среднем 24 005 рублей, тогда как в сельских районах — 20 722 рубля.

Ранее исследователи выяснили, что в первом полугодии 2025 года российские фрилансеры зарабатывали в среднем 42 тысячи рублей — на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Веб-разработчики оказались самыми высокооплачиваемыми специалистами с доходом 188,9 тысячи рублей (+8%). Они опередили программистов, которые получили 185 тысяч рублей (+27%). Наименьшие доходы зафиксированы у операторов кол-центров (25,9 тысячи рублей), преподавателей (34,3 тысячи рублей) и корректоров (41,1 тысячи рублей).

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