Стало известно, сколько могут заработать фрилансеры в России Средний доход веб-разработчиков на фрилансе в РФ составил почти 189 тысяч рублей

Веб-разработчики, которые работают в России на фрилансе, в среднем зарабатывают 188 тысяч 942 рубля, пишет РБК со ссылкой на исследование Solar Staff, TenChat и Всероссийского бизнес-центра. Средний доход российских фрилансеров за период с января по июнь 2025 года составил 42 тысячи рублей. Это на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Веб-разработчики оказались на вершине списка самых высокооплачиваемых специалистов, их средний доход на 8% превышает показатели 2024 года. Программисты также показали хорошие результаты, получая в среднем 185 тысяч рублей — это на 27% больше, чем в прошлом году.

Другие профессии также продемонстрировали разнообразие доходов: менеджеры по маркетингу заработали 115 тысяч 210 рублей, аналитики — 108 тысяч 522 рубля, а ивент-менеджеры — свыше 96 тысяч рублей. Графические дизайнеры получили чуть больше 71 тысячи рублей. Оклад редакторов составил около 69 тысяч, дизайнеров — почти 67 тысяч, а бухгалтеров — 61 тысяча 602 рубля.

Наименее оплачиваемыми оказались корректоры с зарплатой в 41 тысячу 136 рублей, преподаватели с доходом в 34 тысячи 268 рублей и операторы call-центров с окладом в 25 тысяч 872 рубля. Исследование также показало, что 70% российских компаний хотя бы раз прибегали к услугам фрилансеров, а каждая третья организация использует их услуги на постоянной основе.

Ранее Уфа заняла третье место среди российских городов по уровню предлагаемых зарплат. Санкт-Петербург оказался на второй строчке, а на первой — Москва.