Назван город в РФ, который конкурирует с Москвой и Петербургом по зарплатам

Назван город в РФ, который конкурирует с Москвой и Петербургом по зарплатам Уфа стала третьим городом России по уровню средней предлагаемой зарплаты

Уфа заняла третье место среди российских городов по уровню предлагаемых зарплат, сообщает РБК. Согласно данным исследования, здесь можно заработать в среднем от 75,2 тысячи рублей. Второе место занял Санкт-Петербург.

Лидером рейтинга стала Москва, где средняя зарплата достигает 100 тысяч рублей. Санкт-Петербург расположился на втором месте с показателем в 84,6 тысячи рублей.

В исследовании также подчеркнули, что ожидания москвичей по заработной плате соответствуют предложениям работодателей. В Санкт-Петербурге же соискатели ожидают зарплату на две тысячи рублей выше, чем предлагают компании. В Уфе, напротив, жители имеют более скромные ожидания по уровню дохода.

Ранее стало известно, что средний желаемый доход россиян в 2025 году составил 146 тысяч рублей в месяц. При этом медианное значение зарплатных ожиданий составило 110 тысяч рублей, на 16% превысив показатели прошлого года.

В 2024-м разрыв в зарплате российских мужчин и женщин достиг 30,4%. Эксперты посчитали, что первые в среднем получают 87,7 тысячи рублей, а вторые — 61,1 тысячи рублей.