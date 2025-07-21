Назван город в РФ, который конкурирует с Москвой и Петербургом по зарплатам

Уфа заняла третье место среди российских городов по уровню предлагаемых зарплат, сообщает РБК. Согласно данным исследования, здесь можно заработать в среднем от 75,2 тысячи рублей. Второе место занял Санкт-Петербург.
Лидером рейтинга стала Москва, где средняя зарплата достигает 100 тысяч рублей. Санкт-Петербург расположился на втором месте с показателем в 84,6 тысячи рублей.
В исследовании также подчеркнули, что ожидания москвичей по заработной плате соответствуют предложениям работодателей. В Санкт-Петербурге же соискатели ожидают зарплату на две тысячи рублей выше, чем предлагают компании. В Уфе, напротив, жители имеют более скромные ожидания по уровню дохода.
Ранее стало известно, что средний желаемый доход россиян в 2025 году составил 146 тысяч рублей в месяц. При этом медианное значение зарплатных ожиданий составило 110 тысяч рублей, на 16% превысив показатели прошлого года.
В 2024-м разрыв в зарплате российских мужчин и женщин достиг 30,4%. Эксперты посчитали, что первые в среднем получают 87,7 тысячи рублей, а вторые — 61,1 тысячи рублей.