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07 июля 2025 в 08:03

В России подсчитали разрыв в зарплатах женщин и мужчин

Профессор Сафонов заявил, что разрыв в зарплатах женщин и мужчин достиг 30,4%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрыв в заработной плате мужчин и женщин в России в 2024 году достиг 30,4%, заявил профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, которые приводит РИА Новости, первые в среднем получают 87,7 тысячи рублей, а вторые — 61,1 тысячи рублей.

Средняя начисленная заработная плата у женщин в 2024 году составила 61,1 тысячи рублей, у мужчин — 87,7 тысячи рублей. В среднем по экономике это соотношение составляло 69,6%, — рассказал Сафонов.

Что касается причин такого разрыва, продолжил Сафонов, то их несколько. Первая заключается в том, что женщины чаще заняты в отраслях с оплатой труда ниже, чем в других секторах экономики. Второй причиной он назвал участие россиянок в уходе за семьей и ведении домашнего хозяйства. Третьим фактором являются сохраняющиеся стереотипы работодателей о «ненадежности» женщин, поскольку те могут уйти в декретный отпуск, заключил Сафонов.

Ранее старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков предупредил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может привести к падению заработной платы сотрудников. По его словам, при почасовой или сдельной оплате возможна потеря 10–20% дохода.

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