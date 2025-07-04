Россиянам предсказали падение зарплат при четырехдневной рабочей неделе

Переход на четырехдневную рабочую неделю может привести к снижению размера заработной платы сотрудников, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры естественно-научных дисциплин Университета «Синергия» Кирилл Щербаков. По его словам, при почасовой или сдельной оплате возможна потеря 10–20% дохода. Однако при сохранении прежнего объема работы зарплата может не снижаться, отметил он.

Если сохраняется объем работы и эффективность, зарплаты могут остаться прежними. Но если сокращаются не только дни, но и часы, то при почасовой или сдельной оплате возможна потеря 10–20% дохода, — сказал Щербаков.

По его словам, все зависит от трудового договора, конкретной отрасли и того, как работодатель организует работу. Чем больше автоматизации и чем выше производительность, тем больше шансов сохранить зарплату, пояснил эксперт.

Ранее депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что сокращение рабочей недели до четырех дней без учета планов производства негативно повлияет на экономику. Он напомнил, что сейчас у россиян 118 выходных дней в году, тогда как при переходе на четырехдневку их станет 146. Вместе с тем депутат предложил поэтапно внедрять более гибкие условия труда для граждан.