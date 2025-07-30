Экономист раскрыл, какая зарплата нужна для покупки жилья в ипотеку Экономист Остапкович: ипотека доступна россиянам с доходом от 300 тысяч рублей

Несмотря на то, что в ближайшее время ожидается снижение ставок по ипотеке, позволить ее себе смогут далеко не все россияне, заявил в беседе с aif.ru научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, чтобы купить жилье с помощью ипотеки человек должен зарабатывать более 300 тысяч рублей в месяц.

По ставке по ипотеке 23% нужно иметь доход минимум 150−200 тысяч на оплату только ставки. Значит, ипотеку могут брать люди, у которых доход 300 [тысяч] минимум, а то и 400 тысяч, — объяснил экономист.

Если высокого дохода нет, то человек, решающийся на приобретение жилья в ипотеку, должен иметь хотя бы хороший первичный взнос, добавил эксперт. Например, это могут быть люди, которые продают свою двухкомнатную квартиру ради покупки трешки, оформляя кредит на оставшуюся сумму, резюмировал Остапкович.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кредитные организации не должны «усугублять» ипотеку для граждан введением дополнительных плат по договорам. На встрече с главой «Сбера» Германом Грефом российский лидер выступил за то, чтобы в договорах между банками и гражданами не появлялись какие-либо «малоизвестные элементы».

До этого юрист Артем Ананьев рассказал, что выходом при невозможности платить ипотеку может стать признание банкротства. Он отметил, что процедура давно отработана и помогает избежать давления со стороны коллекторов, однако важно заранее оценить свои возможности и действовать в рамках закона.