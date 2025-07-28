Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 04:20

Юрист раскрыл, что делать если нет возможности выплачивать ипотеку

Юрист Ананьев: банкротство может стать выходом, если нечем платить ипотеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Признание банкротства может стать выходом при невозможности платить ипотеку, заявил NEWS.ru юрист Артем Ананьев. Он отметил, что процедура давно отработана и помогает избежать давления со стороны коллекторов. Однако, по его словам, важно заранее оценить свои возможности и действовать в рамках закона, чтобы сохранить имущество.

Независимо от причин, по которым заемщик не в состоянии обслуживать кредит, когда возможности платить банку действительно нет, то жить под постоянным гнетом приставов и коллекторов — объективно тяжело. В последнем случае настоящей панацеей для физлиц стало банкротство. Процедура давно изученная и понятная. Помните, что ипотечное жилье, если оно у вас единственное и по кредиту не было просрочек, банк не отберет. Если вам важно сохранить объект ипотеки, продолжайте исправно ее оплачивать, не нарушая графика. И тогда даже в процедуре банкротства суд оставит ипотеку за вами в рамках отдельного мирового соглашения, — пояснил Ананьев.

Если у должника есть другое имущество, важно не пытаться скрыть его через дарение или продажу по заниженной цене — такие сделки легко оспариваются. Юрист также отметил, что суд может отменить сделки за три года до подачи заявления о банкротстве, поэтому важно соблюдать все формальности и подтверждать расчеты банковскими документами.

Если имеется имущество, которое вы хотели бы сохранить при банкротстве, ни в коем случае не нужно избавляться от него безвозмездно или передавая близким родственникам, продавая по явно заниженной цене или за наличный расчет. В процедуре банкротства все эти сделки будут легко оспорены, а имущество — возвращено и продано на торгах. Чтобы минимизировать риски оспаривания сделок с имуществом, советую проводить все сделки с имуществом еще до начала просрочек по кредитам. Отмечу, что в суде могут быть оспорены сделки за трехлетний период со дня принятия судом заявления о банкротстве, — резюмировал Ананьев.

Ранее юрист Евгений Графкин заявил, что признание банкротства помогает выйти из финансового кризиса и снизить психологический стресс. По его словам, закон о несостоятельности предоставляет легальный способ решения долговых проблем.

долги
россияне
ипотеки
банкротство
юристы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лето всё? Вместо адской жары +40 холода и ливни? Прогноз погоды на август
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 28 июля 2025 года
Первый прямой авиарейс из Москвы торжественно сел в Пхеньяне
«Тосочка» ликвидировала опорники и пехоту ВСУ
Раскрыты ошибки в ремонте, которые удешевят цену квартиры при продаже
Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу 1 августа
Раскрыто, чьи зарплаты вырастут более чем на 7% с 1 октября
«Это моральное фиаско»: во Франции раскритиковали торговую сделку США с ЕС
Юрист раскрыл, что делать если нет возможности выплачивать ипотеку
Два человека погибли в аварии в Калининградской области
Россиянам рассказали, в каком случае лучше избегать купания в морской воде
Пассажирский самолет подал сигнал бедствия над Каспием
Прохор Шаляпин снова женился? Что известно о его избраннице
В России придумали новое название комнатам матери и ребенка
Недовольный Трампом пассажир чуть не взорвал самолет в Британии
Врач рассказала, как распознать аллергию на солнце
«Оренбург» и махачкалинское «Динамо» не выявили победителя в матче РПЛ
Названы сроки испытания Роскосмосом технологии возвращаемых ступеней ракет
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 28 июля, сорняки и грибки
ФАС может предотвратить рост цен на школьную форму
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 июля: где сбои в России

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.