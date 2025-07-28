Юрист раскрыл, что делать если нет возможности выплачивать ипотеку

Признание банкротства может стать выходом при невозможности платить ипотеку, заявил NEWS.ru юрист Артем Ананьев. Он отметил, что процедура давно отработана и помогает избежать давления со стороны коллекторов. Однако, по его словам, важно заранее оценить свои возможности и действовать в рамках закона, чтобы сохранить имущество.

Независимо от причин, по которым заемщик не в состоянии обслуживать кредит, когда возможности платить банку действительно нет, то жить под постоянным гнетом приставов и коллекторов — объективно тяжело. В последнем случае настоящей панацеей для физлиц стало банкротство. Процедура давно изученная и понятная. Помните, что ипотечное жилье, если оно у вас единственное и по кредиту не было просрочек, банк не отберет. Если вам важно сохранить объект ипотеки, продолжайте исправно ее оплачивать, не нарушая графика. И тогда даже в процедуре банкротства суд оставит ипотеку за вами в рамках отдельного мирового соглашения, — пояснил Ананьев.

Если у должника есть другое имущество, важно не пытаться скрыть его через дарение или продажу по заниженной цене — такие сделки легко оспариваются. Юрист также отметил, что суд может отменить сделки за три года до подачи заявления о банкротстве, поэтому важно соблюдать все формальности и подтверждать расчеты банковскими документами.

Если имеется имущество, которое вы хотели бы сохранить при банкротстве, ни в коем случае не нужно избавляться от него безвозмездно или передавая близким родственникам, продавая по явно заниженной цене или за наличный расчет. В процедуре банкротства все эти сделки будут легко оспорены, а имущество — возвращено и продано на торгах. Чтобы минимизировать риски оспаривания сделок с имуществом, советую проводить все сделки с имуществом еще до начала просрочек по кредитам. Отмечу, что в суде могут быть оспорены сделки за трехлетний период со дня принятия судом заявления о банкротстве, — резюмировал Ананьев.

Ранее юрист Евгений Графкин заявил, что признание банкротства помогает выйти из финансового кризиса и снизить психологический стресс. По его словам, закон о несостоятельности предоставляет легальный способ решения долговых проблем.