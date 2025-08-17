На Солнце исчезли практически все пятна

Солнечная активность резко снизилась: на обращенной к Земле стороне звезды практически исчезли пятна, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По их словам, такая тенденция отмечается в последние несколько дней.

Наиболее примечательной особенностью последних дней является почти полное исчезновение пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Судя по всему, то же самое происходит сейчас и на обратной стороне, — сказано в сообщении.

Ученые пояснили, что, хотя пятна еще сохраняются, их размеры настолько уменьшились, что при беглом осмотре даже на высокоточных космических снимках можно обнаружить не более четырех из девяти активных областей. Они отметили, что, поскольку количество и размер пятен напрямую связаны с вспышечной активностью, в ближайшее время не стоит ожидать солнечных вспышек. По их прогнозам, к началу следующей недели вспышки могут полностью прекратиться, что обрадует метеозависимых людей.

До этого в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») информировали, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии на звезде продолжался 32 минуты.