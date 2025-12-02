Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 15:28

На Солнце обнаружили гигантскую группу пятен-рекордсменов

На Солнце обнаружена вторая по величине группа пятен с 2015 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вторая по размеру за последнее десятилетие группа пятен зафиксирована на Солнце, сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Общая площадь наблюдаемого комплекса, состоящего из трех активных областей, сегодня утром достигла 2200 условных единиц.

Для центральной группы комплекса (№ 4294) сегодня с утра была измерена площадь 1450 единиц, что уже сейчас делает ее второй по размеру индивидуальной группой, наблюдавшейся на Солнце с 2015 года включительно, — говорится в сообщении.

Ранее ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что серия солнечных вспышек, включая наиболее интенсивную в текущем году, породила одно из самых ярких полярных сияний. Как отметили исследователи, это атмосферное свечение было видно вплоть до широты 45 градусов.

Кроме того, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что утром 1 декабря на Солнце была зафиксирована мощная вспышка максимального класса X. По его данным, ее интенсивность достигла уровня X1.95, а пик активности пришелся на 5 часов 49 минут по московскому времени.

