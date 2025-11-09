Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:05

Аккуратно и быстро: как убрать следы суперклея за считанные секунды

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Иногда суперклей бывает излишне усердным помощником — приклеившись куда не надо, оставляет трудносмываемые отметины. Паниковать тут совершенно ни к чему: есть пара проверенных способов решения проблемы.

Попробуйте сначала смягчить слой клея простым бытовым маслом, будь то подсолнечное или оливковое. Оно прекрасно справляется с небольшими загрязнениями, позволяя снять липкий остаток салфеткой или сухой ветошью.

Еще одно народное средство — обычный медицинский спирт: смочите тампон и приложите к нужному месту примерно на минуту-полторы. Клей заметно ослабевает и легко снимается пальцами или тупым ножом. Главное помнить — перед любыми действиями убедитесь, что выбранный вами метод не навредит самой поверхности.

Ранее сообщалось, что коричневые разводы на внутренней поверхности чашек способны испортить впечатление даже от самой элегантной посуды. Многие безуспешно пытаются избавиться от въевшихся пятен с помощью обычных моющих средств.

клей
пятна
советы
лайфхаки
Марина Макарова
М. Макарова
