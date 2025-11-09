Аккуратно и быстро: как убрать следы суперклея за считанные секунды

Иногда суперклей бывает излишне усердным помощником — приклеившись куда не надо, оставляет трудносмываемые отметины. Паниковать тут совершенно ни к чему: есть пара проверенных способов решения проблемы.

Попробуйте сначала смягчить слой клея простым бытовым маслом, будь то подсолнечное или оливковое. Оно прекрасно справляется с небольшими загрязнениями, позволяя снять липкий остаток салфеткой или сухой ветошью.

Еще одно народное средство — обычный медицинский спирт: смочите тампон и приложите к нужному месту примерно на минуту-полторы. Клей заметно ослабевает и легко снимается пальцами или тупым ножом. Главное помнить — перед любыми действиями убедитесь, что выбранный вами метод не навредит самой поверхности.

