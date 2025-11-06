Чайный налет на кружках: как вернуть посуде первозданный блеск за минуту — простой лайфхак

Коричневые разводы на внутренней поверхности чашек способны испортить впечатление даже от самой элегантной посуды. Многие безуспешно пытаются избавиться от въевшихся пятен с помощью обычных моющих средств.

Однако существует быстрый и доступный способ вернуть кружкам первозданную белизну без использования специальной химии. Все необходимое уже есть под рукой: достаточно взять обычную зубную пасту и старую зубную щетку либо кухонную губку.

Смочите внутреннюю поверхность чашки, нанесите небольшое количество пасты (размером с горошину) и интенсивно потрите загрязненные участки. При работе с губкой используйте ее жесткую сторону, двигаясь круговыми движениями. Затем тщательно смойте остатки пасты. Абразивные частицы в составе зубной пасты мягко удаляют налет, не повреждая поверхность, и придают посуде дополнительный блеск — чашка будет выглядеть как новая.

