08 августа 2025 в 09:22

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности М

На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»). Выброс энергии на звезде продолжался 32 минуты.

В 06:53 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4168 (N04W43) зарегистрирована вспышка M2.8, — говорится в сообщении.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что 8 августа ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря. По данным специалистов, магнитная буря начнется из-за выброса корональной массы после недавней вспышки на Солнце класса M4.4.

Моделирование показало, что к Земле движется высокоскоростное ядро выброшенного облака плазмы, что может усилить воздействие на магнитное поле планеты. Однако первые ухудшения геомагнитной обстановки россияне могли ощутить уже ночью. Это связано с тем, что Земля входит в область влияния новой крупной корональной дыры на Солнце.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на пять категорий: A, B, C, M и X. Класс A0.0 соответствует минимальной мощности излучения в 10 нановатт на квадратный метр на орбите Земли, при этом каждый следующий класс означает десятикратное увеличение интенсивности.

