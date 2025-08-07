Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 10:17

Россиян предупредили о сильнейшей за лето магнитной буре

ИКИ РАН: на Земле ожидается сильнейшая за последние два месяца магнитная буря

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самая сильная за последние два месяца магнитная буря ожидается на Земле 8 августа, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По данным специалистов, магнитная буря начнется из-за выброса корональной массы после недавней вспышки на Солнце класса M4.4.

Моделирование показало, что к Земле движется высокоскоростное ядро выброшенного облака плазмы, что может усилить воздействие на магнитное поле планеты. Согласно прогнозу ученых, оно затронет планету примерно в 07:00 по мск 8 августа. Однако первые ухудшения геомагнитной обстановки россияне могут ощутить уже ночью. Это связано с тем, что Земля войдет в область влияния новой крупной корональной дыры на Солнце.

Ожидается, что геомагнитный индекс Kp поднимется до уровня 6. Это соответствует категории G2 — умеренная магнитная буря.

Ранее врач-терапевт Искандар Хасанов заявил, что во время геомагнитных возмущений при недомогании могут помочь контрастный душ и кофе. Также он посоветовал запастись лекарствами и максимально защитить себя от стресса.

магнитные бури
Земля
ученые
прогнозы
