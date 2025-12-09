Ученые раскрыли, сколько вспышек произошло на Солнце к полудню 9 декабря

Семь вспышек предпоследнего класса мощности M зафиксировали на Солнце к полудню 9 декабря, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Там отметили, что одна из них произошла в 00:17 мск и длилась 12 минут.

В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S12W40) зарегистрирована вспышка M3.1 продолжительностью 12 минут, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Солнце зафиксировали пять вспышек, включая одну высочайшего класса Х. Специалисты отметили, что наиболее мощная активность была зарегистрирована в группе солнечных пятен 4294.

В тот же день на Солнце произошла вспышка последнего класса мощности X. Выброс энергии на звезде длился 15 минут. Ученые также отметили, что в ночь на 8 декабря зафиксировали две вспышки класса М — М2.5 и М2.1.

До этого ученые зафиксировали на Солнце вспышку класса Х4.0, ставшую второй по силе в 2025 году. Она произошла в группе пятен 4274, где несколькими днями ранее была зарегистрирована самая мощная вспышка года — Х5.1, превзошедшая предыдущий максимум в Х2.7.