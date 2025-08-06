Магнитные бури сегодня, 6 августа: что завтра, головная боль, слабость

Магнитные бури сегодня, 6 августа: что завтра, головная боль, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 6 августа 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как минимизировать влияние бури?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 августа

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в среду, 6 августа, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс зафиксируется в районе двух единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

На Солнце произошли 11 вспышек — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,5.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 6 августа, нет геомагнитных бурь.

«В этот день угроз для самочувствия не предвидится», — добавил источник.

В четверг, 7 августа, вероятность геомагнитных возмущений составляет 25%, магнитных бурь — 7%, следует из прогноза ИКИ РАН. Кр-индекс сохранит позиции предыдущих суток — на уровне двух единиц.

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в пятницу, 8 августа, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — отметил портал.

При этом специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН не ожидают магнитных бурь 8 августа. Согласно предварительной оценке, Кр-индекс будет так же, как и в предыдущие дни, сохранять низкие позиции — около двух единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 3%.

Как снизить влияние бури на здоровье

Во время геомагнитных возмущений при недомогании могут помочь контрастный душ и кофе, заявил врач-терапевт Искандар Хасанов. Также он посоветовал запастись лекарствами.

«В такие дни лучше максимально защитить себя от стресса: минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры, а людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — сказал медик.

Чтобы свести риски к минимуму, в период магнитных бурь следует отказаться от физических нагрузок — в первую очередь это касается метеозависимых людей, заявила врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7–9 часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — сказала врач.

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