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06 августа 2025 в 11:33

Королевская семья Британии: новости 6 августа, кому принц Гарри разбил нос

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

В 2013 году принц Гарри несколько раз ударил своего дядю принца Эндрю по лицу и разбил ему нос, утверждает издание Daily Mail. Что стало причиной и какие новости о королевской семье известны сегодня, 6 августа?

Из-за чего подрались Гарри и Эндрю

Как сообщил изданию королевский биограф Эндрю Лауни, у принца Эндрю, который приходится братом королю Карлу III, всегда были плохие отношения с племянниками — принцами Гарри и Уильямом. Эндрю даже не пытался их наладить, а когда у братьев появились жены, стал регулярно оскорблять Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

По утверждению биографа, в 2013 году Гарри узнал о высказываниях, которые допускал Эндрю. На семейной встрече он назвал дядю трусом, затем они подрались. Прежде чем их успели разнять, Гарри несколько раз ударил Эндрю по лицу и разбил ему нос.

Представитель герцога Сассекского опроверг эту информацию.

«Я могу заверить, что принц Гарри и принц Эндрю никогда не дрались», — заявил он Daily Mail.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Michael Dunlea — Code — 353555/Michael Dunlea 353555/Global Look Press

В чем еще уличили Эндрю

Биографу Эндрю Лауни также стали известны подробности поездок Эндрю в Таиланд в начале 2000-х годов. По его информации, в 2000 году сын королевы Елизаветы II отдыхал на курорте Amanpuri на Пхукете, в считающейся одной из самых дорогих гостиниц в Азии. Тогда его сфотографировали на яхте в окружении полуобнаженных женщин. В той же поездке принц посещал бары в «районе красных фонарей» и побывал на вечеринке, где большинство гостей были в стрингах, а он сам — в тоге из полотенца.

Шесть лет спустя принц вновь отправился в Таиланд, чтобы в качестве представителя Елизаветы II присутствовать на бриллиантовом юбилее короля страны. За время его пребывания в Бангкоке через его гостиничный номер прошли более 40 девушек. Корреспондент Reuters писал, что женщины сменяли друг друга почти без перерыва.

Как пишет Daily Beast, среди тайской богемы ходили слухи, что Эндрю и еще один высокопоставленный иностранец обменивались девушками. По утверждению источника издания, они якобы отправляли их друг другу на дорогих автомобилях. Он считает, что это была своеобразная демонстрация могущества, замаскированная под знак уважения.

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принц Гарри
Анастасия Яланская
А. Яланская
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