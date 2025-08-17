Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 11:33

Над Воронежской областью сбили шесть дронов ВСУ за два часа

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО за два часа перехватили над Воронежской областью шесть украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, ВСУ атаковали регион дронами в период с 09:00 до 11:00 по московскому времени.

С 9:00 до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской области, — подчеркнули в МО.

Ранее из-за падения обломков украинских дронов на станции Лиски под Воронежем образовалась задержка 14 поездов. Речь идет о маршрутах № 472 Москва — Адлер, № 233 Новороссийск — Москва, № 155 Анапа — Москва и других. Время задержки составляет около полутора часов.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что при атаке беспилотников ВСУ на регион пострадал монтер, работающий на железнодорожной станции. Кроме того, во время налета была повреждена ЛЭП и произошло возгорание магазина и вещевого рынка, уточнил Гусев.

беспилотники
Воронежская область
ВСУ
дроны
