В ГД отреагировали на слова Родниной, достойны ли россияне хорошей пенсии Депутат Иванов раскритиковал слова Родниной о справедливости пенсии для россиян

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru резко осудил недавние высказывания трехкратной олимпийской чемпионки и коллеги из Госдумы Ирины Родниной о том, что гражданам нельзя все время на кого-то рассчитывать, а пора становиться самостоятельными и уже в молодом возрасте думать, на что придется жить в старости. По мнению Иванова, подобные заявления противоречат не только духу социальной справедливости, но и букве Конституции России.

Согласно статье 39 Конституции РФ, каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту. Пенсия — это не милость государства, а законное право граждан, которые десятилетиями честно трудились на благо страны. Совершенно неприемлемо ставить под сомнение право наших пенсионеров на достойную жизнь. Особенно цинично звучат такие слова от тех, кто сам находится в привилегированном положении, — отметил Иванов.

Как подчеркнул депутат, многие пожилые россияне находятся в тяжелом положении. По его словам, необходимо делать все возможное, чтобы улучшить жизнь старшего поколения.

Легко рассуждать о самостоятельности, когда ты известный спортсмен с гарантированными доходами. Но как быть одиноким пенсионерам, ветеранам труда, которые отдали стране лучшие годы своей жизни? Они заслужили не только уважение, но и реальную материальную поддержку. Вместо того чтобы искать способы улучшить жизнь старшего поколения, некоторые коллеги занимаются морализаторством. Это недопустимо для народных избранников, — пояснил Иванов.

В заключение Иванов подчеркнул, что вопросы пенсионного обеспечения требуют деликатного и ответственного подхода, и призвал создавать условия для достойной жизни всех поколений.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин заявил, что право на досрочный выход на пенсию имеют граждане РФ с длительным страховым стажем, многодетные матери, люди с нарушением зрения, представители ряда профессий, а также те, кто работает в районах Крайнего Севера. Эксперт отметил, что мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет страховую пенсию могут назначить на два года раньше.