Россиянам рассказали, кто может досрочно выйти на пенсию

Право на досрочный выход на пенсию имеют граждане РФ с длительным страховым стажем, многодетные матери, люди с нарушением зрения, представители ряда профессий, а также те, кто работает в районах Крайнего Севера, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в комментарии ПРАЙМ. Эксперт отметил, что мужчинам со стажем 42 года и женщинам со стажем 37 лет страховую пенсию могут назначить на два года раньше.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что перерасчет пенсий производится с первого числа месяца, следующего за тем, когда у гражданина возникло законное основание и оно было зафиксировано в системе. Он уточнил, что, например, при достижении 80-летнего возраста в августе уже с сентября фиксированная часть страховой пенсии начисляется в двойном размере. По его словам, прибавка также положена в случае установления I группы инвалидности, оформления ухода за пенсионером, подтверждения «северного» стажа или наличия 30 лет работы в сельском хозяйстве у неработающих.