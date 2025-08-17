Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 10:25

Атака БПЛА на Воронежскую область вызвала задержку 14 поездов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 17 августа, на станции Лиски в Воронежской области образовалась задержка 14 поездов, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК). Это связано с падением обломков украинских дронов.

В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов АО «ФПК», — сказано в сообщении.

Речь идет о следующих маршрутах: № 472 Москва — Адлер, № 542 Москва — Адлер, № 20 Москва — Ростов, № 562 Москва — Им. Курорт, № 233 Новороссийск — Москва, № 155 Анапа — Москва, № 113 Краснодар — Москва, № 143 Кисловодск — Москва, № 11 Анапа — Москва, № 479 Сухум — Санкт-Петербург, № 135 Махачкала — Санкт-Петербург, № 511 Воркута — Новороссийск, № 241 Киров — Анапа, № 215 Барнаул — Адлер. Время задержки составляет около полутора часов.

Как ранее отмечал губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате авиаудара по региону пострадал один человек. Рабочий-путеец, получивший ранения во время обстрела, был доставлен в больницу. Инцидент также повлек повреждения инфраструктуры: разрушена линия электропередачи на железнодорожной станции, что привело к задержке ряда поездов. Кроме того, пострадали 10 припаркованных автомобилей.

ВСУ
БПЛА
поезда
СВО
Воронежская область
