Десяток автомобилей и жилой дом повреждены в Воронеже из-за БПЛА

Сразу 10 автомобилей повреждены в Воронеже в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, написал в своем Telegram-канале глава города Сергей Петрин. Кроме того, в одной из квартир, а также на техническом этаже многоэтажного жилого дома повреждено остекление. Петрин уточнил, что территории были осмотрены по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева.

По предварительным данным, повреждены остекление одной квартиры, технического этажа и 10 автомобилей, — говорится в сообщении.

Петрин пообещал закрыть тепловой контур квартиры и помещения в ближайшие сутки. Кроме того, собственникам поврежденных автомобилей выплатят компенсации.

По данным Минобороны России, в ночь на 17 августа средства противовоздушной обороны уничтожили почти 50 украинских беспилотников. Из них 16 сбили над Белгородской областью, 14 — над Нижегородской, девять — над Воронежской, еще три — над Брянской и по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.