Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 11:18

Трудоголиков предупредили об опасности работы во время отпуска

Врач Розанов: работа во время отпуска приводит к стрессу, депрессии и выгоранию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Работа в период отпуска мешает восстановлению сил, а также повышает уровень стресса и грозит профессиональным выгоранием, заявил в беседе с LIFE.ru специалист Минздрава России Иван Розанов. По его словам, даже мелкие задачи не дают мозгу «перезагрузиться», что является прямой дорогой к раздражительности и утрате интереса к профессии.

Отпуск призван давать человеку передышку — возможность отстраниться от рутинных задач, снизить уровень стресса, восстановить внимание, эмоциональную энергию и мотивацию, — подчеркнул специалист.

Постоянная готовность отвечать на сообщения по работе мешает расслабиться, портит сон и может спровоцировать тревожность или депрессию. Из-за этого отдых перестает приносить радость и превращается в продолжение напряженного графика, добавил Розанов.

Ранее реабилитолог Юрий Корюкалов рассказал, что стресс замедляет рост мышц и ухудшает физическую форму человека. По его словам, нервное напряжение приводит к выработке кортизола — гормона, который тормозит синтез белка, необходимого для восстановления мышц, и ускоряет их разрушение.

отпуск
работа
стрессы
депрессия
