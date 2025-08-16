Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 23:18

Реабилитолог раскрыл, как стресс влияет на тело человека

Реабилитолог Корюкалов: стресс замедляет рост мышц человека

Стресс замедляет рост мышц и ухудшает физическую форму человека, заявил в интервью изданию «Чемпионат» реабилитолог Юрий Корюкалов. По его словам, нервное напряжение приводит к выработке кортизола — гормона, который тормозит синтез белка, необходимого для восстановления мышц, и ускоряет их разрушение.

Корюкалов отметил, что длительный стресс снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и снижает способность организма адаптироваться к тренировкам. Для успешного мышечного восстановления и роста эксперт советует наладить режим сна, правильно распределять физические нагрузки и следить за рационом.

