Реабилитолог раскрыл, как стресс влияет на тело человека

Стресс замедляет рост мышц и ухудшает физическую форму человека, заявил в интервью изданию «Чемпионат» реабилитолог Юрий Корюкалов. По его словам, нервное напряжение приводит к выработке кортизола — гормона, который тормозит синтез белка, необходимого для восстановления мышц, и ускоряет их разрушение.

Корюкалов отметил, что длительный стресс снижает уровень тестостерона и гормона роста, ухудшает сон и снижает способность организма адаптироваться к тренировкам. Для успешного мышечного восстановления и роста эксперт советует наладить режим сна, правильно распределять физические нагрузки и следить за рационом.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Констанденков заявил, что людям со склонностью к запорам следует отказаться от некоторых продуктов, которые вызывают проблемы с дефекацией. Прежде всего из рациона нужно исключить фастфуд: бургеры, пиццу, картошку фри, наггетсы и замороженные полуфабрикаты.

До этого хирург Александр Умнов предупредил, что чрезмерное употребление арбуза может быть опасно при диарее, метеоризме и коликах. Врач также призвал отказаться от него пациентам с мочекаменной болезнью, тяжелыми патологиями поджелудочной и предстательной желез.