Гастроэнтеролог назвал вызывающие хронический запор продукты Врач Констанденков: склонным к запорам людям нужно отказаться от фастфуда

Людям со склонностью к запорам следует отказаться от некоторых продуктов, которые вызывают проблемы с дефекацией, заявил в беседе с Lenta.ru гастроэнтеролог Андрей Констанденков. По его словам, прежде всего из рациона нужно исключить фастфуд: бургеры, пиццу, картошку фри, наггетсы и замороженные полуфабрикаты.

Фастфуд очень медленно переваривается, что в конечном итоге затрудняет опорожнение кишечника, — объяснил специалист.

Кроме того, при запорах важно сократить потребление выпечки, кондитерских изделий и шоколада. Что касается мяса, то людям, у которых есть проблемы с опорожнением кишечника, рекомендуется вместо свинины, говядины и баранины есть курицу, индейку или крольчатину, резюмировал врач.

