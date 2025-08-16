Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Гастроэнтеролог назвал вызывающие хронический запор продукты

Врач Констанденков: склонным к запорам людям нужно отказаться от фастфуда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Людям со склонностью к запорам следует отказаться от некоторых продуктов, которые вызывают проблемы с дефекацией, заявил в беседе с Lenta.ru гастроэнтеролог Андрей Констанденков. По его словам, прежде всего из рациона нужно исключить фастфуд: бургеры, пиццу, картошку фри, наггетсы и замороженные полуфабрикаты.

Фастфуд очень медленно переваривается, что в конечном итоге затрудняет опорожнение кишечника, — объяснил специалист.

Кроме того, при запорах важно сократить потребление выпечки, кондитерских изделий и шоколада. Что касается мяса, то людям, у которых есть проблемы с опорожнением кишечника, рекомендуется вместо свинины, говядины и баранины есть курицу, индейку или крольчатину, резюмировал врач.

Ранее диетолог Эльвира Фесенко рассказала, что избыток соли в организме нарушает питание клеток головного мозга, повышает давление и увеличивает риск сосудистой деменции. Эксперт подчеркнула, что мозг — это очень энергозависимый орган, которому нужны много кислорода и постоянный приток крови, а соль этому мешает.

