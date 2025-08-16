Диетолог назвала популярный продукт, медленно разрушающий мозг

Избыток соли в организме нарушает питание клеток головного мозга, повышает давление и увеличивает риск сосудистой деменции, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт, диетолог Эльвира Фесенко. По ее словам, мозг — это очень энергозависимый орган, которому нужны много кислорода и постоянный приток крови, а соль этому мешает.

Когда соли слишком много, сосуды сужаются. Это напрямую влияет на кровоснабжение мозга. В какой-то момент начинается кислородное голодание. Оно может развиваться медленно и почти незаметно — но со временем приводит к снижению памяти, концентрации внимания, скорости реакции, — объяснила медик.

Причем чем старше человек, тем выше риски, предупредила специалист. Дело в том, что с возрастом сосуды становятся менее эластичными, и если при этом злоупотреблять солью, то будет страдать не только сердце, но и когнитивные функции, уточнила диетолог.

Это прямая дорога к сосудистой деменции, — предупредила Фесенко.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более пяти граммов соли в день, то есть примерно одну чайную ложку. Основная проблема заключается в том, что почти 80% соли человек получает не из солонки, а из готовой еды — хлеба, сыра, соусов, колбасы и полуфабрикатов, резюмировала врач.

Ранее врач-невролог Ольга Зинчева рассказала, что на начальных этапах деменции у людей может развиться депрессия. Также к числу ранних признаков болезни эксперт отнесла снижение способности к запоминанию информации на короткий срок.