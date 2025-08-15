Переговоры Путина и Трампа на Аляске
15 августа 2025 в 19:20

Россиянам рассказали о раннем признаке деменции

Врач Зинчева: на начальных стадиях деменции может развиться депрессия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На начальных этапах деменции у людей может развиться депрессия, рассказала врач-невролог Ольга Зинчева. В таком состоянии человек становится тревожным, подозрительным, эмоционально подавленным, передает «Газета.Ru».

Эксперт также отнесла к числу ранних признаков болезни снижение способности к запоминанию информации на короткий срок. Люди могут забывать имена друзей и известных личностей, недавние события, знакомые пути и порядок действий в быту. Они могут задавать одни и те же вопросы несколько раз.

Еще один типичный симптом — неопрятность. Зинчева отметила, что люди, страдающие деменцией, могут перестать уделять внимание элементарным правилам гигиены, не заботиться о своём внешнем виде, одежде и прическе. Также у человека могут возникнуть проблемы с восприятием времени и пространства, а также трудности с выполнением обычных действий, таких как оплата в магазине или подбор слов в разговоре. В некоторых случаях могут возникать галлюцинации.

Ранее онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта. По словам эксперта, на начальных этапах болезни могут возникать небольшие безболезненные образования, уплотнения или язвочки, которые не реагируют на лечение.

врачи
деменция
симптомы
депрессии
