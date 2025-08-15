Россиянам рассказали о раннем признаке деменции

На начальных этапах деменции у людей может развиться депрессия, рассказала врач-невролог Ольга Зинчева. В таком состоянии человек становится тревожным, подозрительным, эмоционально подавленным, передает «Газета.Ru».

Эксперт также отнесла к числу ранних признаков болезни снижение способности к запоминанию информации на короткий срок. Люди могут забывать имена друзей и известных личностей, недавние события, знакомые пути и порядок действий в быту. Они могут задавать одни и те же вопросы несколько раз.

Еще один типичный симптом — неопрятность. Зинчева отметила, что люди, страдающие деменцией, могут перестать уделять внимание элементарным правилам гигиены, не заботиться о своём внешнем виде, одежде и прическе. Также у человека могут возникнуть проблемы с восприятием времени и пространства, а также трудности с выполнением обычных действий, таких как оплата в магазине или подбор слов в разговоре. В некоторых случаях могут возникать галлюцинации.

