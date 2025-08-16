Хирург призвал «туалетных марафонщиков» отказаться от арбузов Хирург Умнов предупредил о вреде арбузов при диарее и метеоризме

Чрезмерное употребление арбуза может быть опасно при диарее, метеоризме и коликах, заявил хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с Lenta.ru. Врач также призвал отказаться от него пациентам с мочекаменной болезнью, тяжелыми патологиями поджелудочной и предстательной железы.

Умнов объяснил, что активные мочегонные свойства арбуза могут приводить к дисбалансу водно-солевого обмена. По его словам, людям с сахарным диабетом стоит быть особенно внимательными. Высокое содержание сахаров, особенно в сладких сортах, может спровоцировать резкий скачок уровня глюкозы в крови.

У детей до двух лет арбуз может вызывать пищевую аллергию, требующую повышенного внимания со стороны родителей и медицинских специалистов, — объяснил эксперт.

Умнов уточнил, что арбузы лучше не есть вечером и ночью, так как это способно ухудшить сон. Он добавил, что оптимальным временем для их употребления остаются утренние и дневные часы, отдельно или в составе легких блюд.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что нарезанные арбузы и дыни, купленные на открытых рынках, могут привести к пищевым отравлениям. Кроме того, такой прием пищи может привести к заражению бактериями.