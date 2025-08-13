Диетолог предостерегла от покупки нарезанных арбузов с рынка Диетолог Соломатина заявила, что нарезанные арбузы с рынка чреваты отравлением

Употребление нарезанных арбузов и дынь, купленных на открытых рынках, грозит пищевым отравлением, заявила РИАМО диетолог Елена Соломатина. Кроме того, такой прием пищи может привести к заражению бактериями.

Особенно опасно покупать половинки и четвертинки дынь и арбузов на открытых рынках. Там они лежат без холодильников. Даже если они лежат под пленкой, это не спасает от мух, еще неизвестно, каким ножом их резали, — предупредила Соломатина.

Она отметила, что такой прием пищи может привести к инфекционным заболеваниям, среди которых сальмонеллез и дизентерия. Это, в свою очередь, окажет серьезную нагрузку на печень. Врач также предостерегла от покупки поврежденных арбузов и дынь — они могут быть заражены бактериями.

Диетолог Людмила Денисенко ранее посоветовала накрывать разрезанный арбуз пищевой пленкой, чтобы продлить его свежесть. Это позволит ограничить доступ воздуха и бактерий. Она добавила, что арбуз также лучше не держать рядом с пахнущими продуктами, такими как лук или чеснок.