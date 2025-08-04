Россиянам объяснили, как сохранить свежим разрезанный арбуз

Чтобы продлить свежесть разрезанного арбуза, его необходимо накрывать пищевой пленкой, рассказала диетолог, санитарный врач по первому образованию Людмила Денисенко. По ее словам, которые приводит KP.RU, это позволит ограничить доступ воздуха и бактерий. Денисенко также предостерегла от покупки уже разрезанных арбузов.

Главное — не покупайте разрезанные арбузы! Продавцы не моют арбузы (а именно на поверхности скапливаются вредные бактерии). И вряд ли моют ножи, с которых бактерии могут проникнуть в мякоть. Это же касается арбузов, из которых вырезают «пирамидки» на пробу, — объяснила диетолог.

Она добавила, что арбуз также лучше не держать рядом с пахнущими продуктами, такими как лук или чеснок. Это объясняется тем, что мякоть легко впитывает запахи. Храниться же арбуз может не более четырех суток при температуре порядка 2–6 градусов.

Ранее врач Екатерина Демьяновская предупредила, что съеденный на ночь арбуз может привести к резкому подъему уровня глюкозы, отекам и бессоннице. Она отметила, что в особой зоне риска люди с диабетом и чувствительностью к сахару.