Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 14:50

Россиянам объяснили, как сохранить свежим разрезанный арбуз

Врач Денисенко посоветовала накрывать разрезанный арбуз пищевой пленкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы продлить свежесть разрезанного арбуза, его необходимо накрывать пищевой пленкой, рассказала диетолог, санитарный врач по первому образованию Людмила Денисенко. По ее словам, которые приводит KP.RU, это позволит ограничить доступ воздуха и бактерий. Денисенко также предостерегла от покупки уже разрезанных арбузов.

Главное — не покупайте разрезанные арбузы! Продавцы не моют арбузы (а именно на поверхности скапливаются вредные бактерии). И вряд ли моют ножи, с которых бактерии могут проникнуть в мякоть. Это же касается арбузов, из которых вырезают «пирамидки» на пробу, — объяснила диетолог.

Она добавила, что арбуз также лучше не держать рядом с пахнущими продуктами, такими как лук или чеснок. Это объясняется тем, что мякоть легко впитывает запахи. Храниться же арбуз может не более четырех суток при температуре порядка 2–6 градусов.

Ранее врач Екатерина Демьяновская предупредила, что съеденный на ночь арбуз может привести к резкому подъему уровня глюкозы, отекам и бессоннице. Она отметила, что в особой зоне риска люди с диабетом и чувствительностью к сахару.

врачи
продукты
арбузы
советы
диетологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Россияне оценили сообщения о блокировке WhatsApp осенью
Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв
Знойная жара до +40 градусов? Погода в Москве в конце августа: чего ждать
Два новорожденных северных олененка пополнили Ленинградский зоопарк
Между Москвой и популярным курортом запустят новый поезд
Зонт не спасет. Москву накрыло сильным дождем: самые яркие кадры непогоды
В Подмосковье мигрант с ножом напал на спасателя
Швейцария раскрыла, как она ответит США на рекордно высокие пошлины
Известный продюсер дал прогноз на второй брак Дибровой
В МИД РФ назначили главу департамента Северной Атлантики
На Западе ополчились против Трампа за попытки запугать Россию
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.